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Главная » Мир » Политика
16:13 12 Декабря 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Страны G-7 пообещали России колоссальные последствия за попытку вторжения в Украину

Страны G-7 подготовили проект заявления в котором предупредили Россию, что она столкнется с колоссальными последствиями и серьезными издержками нападет на Украину.

Об этом сообщило Reuters. Документ будет принят на двухдневной встрече лидеров G-7 в Ливерпуле.

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«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену», – сказано в черновом варианте коммюнике глав внешнеполитических ведомств государств G-7.

Кроме того, в документе подтверждена непоколебимая приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

По информации издания, тема отношений Москвы и Киева может быть вынесена в отдельное заявление «семерки».

Напомним,  G-7 или “большая семерка” является неформальным объединением стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как сообщали Власти, США пообещали без колебаний ввести различные меры, в том числе экономические, против России, если она решится на дальнейшие акты агрессии против Украины.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, g-7
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