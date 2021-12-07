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06:00 13 Декабря 2021 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Германия блокирует поставки Украине оружия через НАТО, – Резников

Германия блокирует поставки купленного и оплаченного Украиной оружия структуры через НАТО.

Резников заявил о странной позиции Германии

Об этом, как сообщает Liga.net, заявил министр обороны Алексей Резников изданию Financial Times. По его словам, Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через натовское агентство по закупкам.

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Однако позже запрет с первого пункта был снят, Германия посчитала это оружия нелетальным.

«Они все еще строят газопровод “Северный поток-2” и в то же время блокируют наше оборонительное вооружение. Это очень несправедливо», – сказал Резников.

Он также добавил, что из-за такой позиции Германии Украина будет стремиться покупать оружие посредством двусторонних соглашений с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как уточняет издание, позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, которое отвечает за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Резников также сказал, что он «оптимистично настроен» по поводу получения ракет и другого оборонительного вооружения от США и других западных партнеров.

Как сообщали Власти, США отправили Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на 2021 год.

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Тэги: НАТО, оружие, Германия, Алексей Резников
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