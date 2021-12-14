Распространяется феноменально быстро: “Омикрон” может сокрушить систему здравоохранения
Главный врач Великобритании профессор Крис Уитти предупреждает: страна столкнулась с «действительно серьезной угрозой».
Об этом сообщает Sky News.
По словам профессора, новый штамм коронавируса распространяется среди людей «совершенно феноменальными темпами».
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В среду в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 с начала пандемии – 78610. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только США.
По мнению профессора Уитти, этот рекорд будет побит в течение следующих нескольких недель.
Он также считает, что пока рано полагаться на сообщения из Южной Африки, будто «Омикрон» вызывает более легкие формы заболевания – для таких выводов слишком мало данных.
Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро подтвердил слова о высокой скорости распространения «Омикрона».
«У нас достаточно информации во Всемирной организации здравоохранения, чтобы четко указать, что этот штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал он.
Как отметил представитель ВОЗ, даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые формы заболевания, «огромное количество случаев сокрушит системы здравоохранения».
Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса в настоящее время является причиной более чем половины случаев заражения в столице Великобритании.