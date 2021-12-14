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09:39 16 Декабря 2021 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

Распространяется феноменально быстро: “Омикрон” может сокрушить систему здравоохранения

Главный врач Великобритании профессор Крис Уитти предупреждает: страна столкнулась с «действительно серьезной угрозой».

Профессор Крис Уитти считает, что количество заболевших в ближайшие несколько недель может еще больше вырасти.

Об этом сообщает Sky News.

По словам профессора, новый штамм коронавируса распространяется среди людей «совершенно феноменальными темпами».

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В среду в Великобритании было зарегистрировано самое большое количество ежедневных случаев COVID-19 с начала пандемии – 78610. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая только США.

По мнению профессора Уитти, этот рекорд будет побит в течение следующих нескольких недель.

Он также считает, что пока рано полагаться на сообщения из Южной Африки, будто «Омикрон» вызывает более легкие формы заболевания – для таких выводов слишком мало данных.

Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро подтвердил слова о высокой скорости распространения «Омикрона».

«У нас достаточно информации во Всемирной организации здравоохранения, чтобы четко указать, что этот штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал он.

Как отметил представитель ВОЗ, даже если «Омикрон» действительно вызывает менее тяжелые формы заболевания, «огромное количество случаев сокрушит системы здравоохранения».

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса в настоящее время является причиной более чем половины случаев заражения в столице Великобритании.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Великобритания, здравоохранение, штамм омикрон
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