В Греции обнаружили новый штамм коронавируса “Дельтакрон”

На Кипре была обнаружена новая мутация коронавируса под названием «Дельтакрон».

Об этом сообщает CNN.

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Новый вариант был идентифицирован в образцах положительных случаев из одной кипрской общины. Его обнаружила команда профессора кафедры биологических наук Университета Кипра, доктора Леонтия Кострикис.

Штаммы имеют генетический фон мутации «Дельта», но есть и признаки «Омикрона», отличающегося от других штаммов, поскольку его геном имеет 30 различных вариантов.

По словам ученого, из 25 пациентов, у которых обнаружили новую мутацию, 11 были госпитализированы. Частота новой мутации была выше у стационарных пациентов, чем у амбулаторных.

Свое название обнаруженный штамм получил благодаря наличию признаков как “Дельты”, так и “Омикрона”.

«Ходили слухи, что о такой мутации сообщалось, но она не была обнаружена ни в одной стране», — пояснил Кострикис.

По его словам, рано говорить, превзойдет ли новый вариант «Омикрон» и «Дельту», хотя согласно его собственному анализу, он считает, что новая мутация может вытеснить «Омикрон».

Как сообщали Власти, на юге Франции ученые обнаружили новый вариант коронавируса у 12 пациентов, предположительно, его привезли из африканского Камеруна.