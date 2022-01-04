Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса из Камеруна: у него 46 мутаций

На юге Франции ученые обнаружили новый вариант коронавируса у 12 пациентов, предположительно, его привезли из африканского Камеруна.

У нового варианта 46 мутаций по отношению к исходному вирусу



Об этом сообщило Express. Тесты, проведенные специалистами института IHU Mediterranee Infection в Марселе на заболевших людях, показали «атипичную комбинацию».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В препринтной статье, которая еще не рецензирована, эксперты из французской правительственной программы заявили, что они идентифицировали 46 мутаций в новом варианте коронавируса.

Вариант получил название B.1.640.2.

Ранее ученые объявили, что обнаружили новый вариант у пациентов с COVID-19 из Форкалькье, в регионе Альпы-де-Верхний Прованс.

Есть множество новых вариантов коронавируса, обнаруженных все время, но это не обязательно означает, что они будут более опасными, чем Delta или Alpha.

Опасным штамм делает его способность размножаться из-за количества мутаций, которые он имеет по отношению к исходному вирусу. Именно тогда он становится «вариантом беспокойства» — как “Омикрон”.

Еще предстоит выяснить, в какую категорию попадет этот новый вариант.

B.1.640.2 еще не был обнаружено в других странах и пока не маркирован как вариант, расследуемый Всемирной организацией здравоохранения.

«У нас действительно есть несколько случаев нового штамма в географической зоне Марселя. Мы назвали это «вариант IHU». Были представлены два новых генома», – сказал профессор Филипп Колсон, возглавляющий отдел в Mediterranee Infection, обнаруживший мутированный штамм.

Как сообщали Власти, во множестве областей Украины был обнаружена новая разновидность штамма коронавируса «Дельта».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Франция, covid-19