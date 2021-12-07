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17:15 13 Января 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Загадочно исчезнувшую в Ужгороде женщину нашли мертвой с пакетом на голове: предполагаемого убийцу задержали

В Ужгороде обнаружили тело ранее пропавшей девушки, она была убита.

Убитая Габриэлла Яцкович

Об этом сообщает «Закарпаття онлайн»

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В Ужгороде, в одном из домов на улице Капушанской было обнаружено тело со следами насильственной смерти ранее пропавшей без вести местной жительницы.

Женщина пропала еще 30 декабря, однако полиция не спешила начинать поиски. Правоохранители занялись поиском пропавшей только после огласки в соцсетях.

Тело Габриэллы Яцкович было обнаружено с пакетом на голове на чердаке дома матери погибшей, которая также ранее скончалась. По предварительной информации смерть наступила в результате удушения.

Судя по всему убийца женщины хотел оттянуть факт пропажи женщины, для чего продолжал пользоваться ее телефоном и вести переписку от ее лица, убеждая знакомых, что она уехала отдыхать в Египет.

Скриншоты переписки, которую осуществлял предполагаемый убийца от лица женщины

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о задержании полицией предполагаемого убийцы женщины.

В полиции не делятся подробности уголовного дела, обещая раскрыть подробности после завершения расследования.

Тем не менее известно, что злоумышленник ударил женщину, а затем задушил, после чего уже вытащил бездыханное тело своей жертвы на чердак.

Предполагается, что убийца был не один.

Как ранее сообщали Власти, на Тернопольщине мужчина убил обеих своих жен.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, Ужгород, задержание
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