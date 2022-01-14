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11:22 19 Января 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге белорусский и русский “шпионы” друг за другом “заминировали” все школы

Анонимные минеры сообщили о минировании всех школы в Кривом Роге.

сех учеников и учителей отправили домой, родителей просят не приводить детей на занятия

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои Кривой Рог».

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Сегодня, 19 января на электронную почту сотрудников СБУ пришло два письма, в котором неизвестные предупреждают о минировании всех учебных заведений в Кривом Роге.

В письме неизвестные представились «белорусским шпионом» и «шпионом российской разведки». Злоумышленники угрожают взорвать бомбы, если им не будет выплачен выкуп.

«Вы, конечно, можете проигнорировать данные сообщения, но какие последствия будут потом?», — пишет один из минеров в письме.

Сообщения анонимных минеров

Сообщения анонимных минеров

В настоящее время сотрудники полиции вместе с соответствующими службами проверяют наличие взрывоопасных предметов на территории учебных заведений города.

Всех учеников и учителей отправили домой, родителей просят не приводить детей на занятия.

Как ранее сообщали Власти, в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: школы, кривой рог, минирование
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