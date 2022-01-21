Книжки – эталон надежной игры в казино

Известность большого количества автоматов в современных казино сопряжена с их качеством и надежностью.

Известность большого количества автоматов в современных казино сопряжена с их качеством и надежностью. Ярким примером является слот Book of Ra, который даже спустя много лет и при условии появления огромного количества новых развлечений все равно остается актуальным и интересным. Тут есть возможность воспользоваться интересным сюжетом, бонусными раундами и специальными символами. Предусмотрено как однотипные, так и специальные символы.

Параметры и характеристики автомата

Имеется 5 барабанов и 9 линий для выплат, что считается классикой для большого количества давно выпущенных слотов. До сих пор опытные игроки активируют книжки игровые автоматы этого поколения все равно остаются актуальными. Выплаты на уровне 94,26%. Геймплей дополняется большим количеством бонусных опций и характеристик.

Ставка размером в 1 кредит является минимальной, а максимальная ставка на уровне 450 кредитов. Чем больше ставке, тем больше выигрыш. Благодаря демонстрационной версии есть возможность сформировать правильную и прибыльную игровую стратегию.

При появлении скаттеров в количестве от 3-х единиц игрок имеет право активировать 10 бесплатных вращений. Фриспины при выпадении повторной комбинации могут опять активировать, что позволяет постоянно увеличивать размер депозита. Имеется мобильная версия данного автомата, поэтому игроки вправе активировать слот на телефонах или планшетах.

Лицензия и джекпот автомата

Это лицензионный слот, работающий на основе генератора случайных чисел. Кроме того он сертифицирован независимой аудиторской компанией, что и говорит о надежности. Изменить параметры выигрыша никто не сможет.

В казино СлотоКинг, где представлен автомат, есть розыгрыш накопительных джекпотов. Данный слот также участвует в этом розыгрыше и остается делать ставки, чтобы увеличить вероятность победы и заработка.