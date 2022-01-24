Великобритания вслед за США эвакуирует сотрудников посольства

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении.

Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Великобритания начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

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Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Это произошло после того, как США приказали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти «в любое время».

Как сообщали Власти, Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать членам их семей из-за угрозы российских военных действий.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз, в отличие от США, пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.