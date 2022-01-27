Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле: названа дата

Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободной торговле в четверг, 3 февраля, когда президент Эрдоган посетит Киев.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подпишут соглашение о зоне свободной торговле в четверг, 3 февраля.



Об этом, как пишет National Post, заявил на пресс-конференции в среду, 2 февраля, министр торговли Турции Мехмет Мус.

Турция является морским соседом Украины и России в Черном море и имеет хорошие связи с обеими странами. Министр призвал их избегать любого военного конфликта и предупредил Россию, что вторжение в Украину было бы неразумным.

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По информации министра, объем двусторонней торговли вырос на 59% до 7,4 млрд долларов в 2021 году.

«Договор станет важным шагом для достижения объема торговли в размере 10 млрд долларов», – цитирует слова министра агентство Anadolu.

Ранее Власти писали, что Турция пригласила на переговоры Зеленского, Путина и представителей «народных республик» Донбасса.

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Тэги: зона свободной торговли, Турция