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06:40 04 Февраля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

На Херсонщине легковушка влетела в автобус с пассажирами: есть погибший и пострадавшие

На Херсонщине вечером в четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП при участии легкового авто Renault Dokker и пассажирского микроавтобуса Ford, в результате которого погиб один человек.

ДТП произошло вблизи села Тягинка Бериславского района

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области. Трагедия случилась около 17:00 вблизи села Тягинка Бериславского района.

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По информации правоохранителей, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бусом.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель Ford и трое его пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации местных Telegram-каналов, автобус перевозил рабочих птицефабрики. После удара он слетел в кювет.

Сообщается о девятерых пострадавших, шестеро из которых попали в больницу. Одна женщина, пассажирка автобуса, находится в тяжелом состоянии.

Медики госпитализировали шесть человек

Медики госпитализировали шесть человек


Как сообщали Власти, в Днепре маршрутка с пассажирами влетела в фуру, есть погибший.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, херсон
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