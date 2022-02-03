На Херсонщине легковушка влетела в автобус с пассажирами: есть погибший и пострадавшие

На Херсонщине вечером в четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП при участии легкового авто Renault Dokker и пассажирского микроавтобуса Ford, в результате которого погиб один человек.

ДТП произошло вблизи села Тягинка Бериславского района



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области. Трагедия случилась около 17:00 вблизи села Тягинка Бериславского района.

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По информации правоохранителей, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бусом.

Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель Ford и трое его пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

По информации местных Telegram-каналов, автобус перевозил рабочих птицефабрики. После удара он слетел в кювет.

Сообщается о девятерых пострадавших, шестеро из которых попали в больницу. Одна женщина, пассажирка автобуса, находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Власти, в Днепре маршрутка с пассажирами влетела в фуру, есть погибший.

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