На Херсонщине легковушка влетела в автобус с пассажирами: есть погибший и пострадавшие
На Херсонщине вечером в четверг, 3 февраля, произошло смертельное ДТП при участии легкового авто Renault Dokker и пассажирского микроавтобуса Ford, в результате которого погиб один человек.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области. Трагедия случилась около 17:00 вблизи села Тягинка Бериславского района.
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По информации правоохранителей, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с бусом.
Водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель Ford и трое его пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
По информации местных Telegram-каналов, автобус перевозил рабочих птицефабрики. После удара он слетел в кювет.
Сообщается о девятерых пострадавших, шестеро из которых попали в больницу. Одна женщина, пассажирка автобуса, находится в тяжелом состоянии.
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