Раскрыта тайна длинного стола на переговорах Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти тест на COVID-19 перед встречей с президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Reuters.
Два источника сообщили агентству Reuters, что у Макрона был выбор: либо он соглашается на российский ПЦР-тест и тогда ему разрешат сблизиться с Путиным, либо он отказывается и тогда ему придется держаться от Путина на дистанции.
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Французы не захотели, чтобы Макрона тестировали российские медики, хотя они понимали, что тогда никаких рукопожатий не будет и президенты будут сидеть на большом расстоянии друг от друга.
«Мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента», – сказал один из источников Reuters.
Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что он отказался пройти российский ПЦР-тест. Вместо этого он сделал французский ПЦР-тест перед отлетом. Тест на антигены ему сделал уже в России его личный врач. Но в Кремле это не приняли во внимание.
«Русские сказали нам, что Путину нужно находиться в строгой изоляции», – сказал второй источник.
Как отмечает агентство, через три дня после встречи с Макроном Путин принял президента Казахстана. Они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим столиком.
Ранее Власти писали, что длинный стол на переговорах Путина с Макроном стал героем мемов и фотожаб.