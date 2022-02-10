Раскрыта тайна длинного стола на переговорах Макрона и Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти тест на COVID-19 перед встречей с президентом Владимиром Путиным.

Макрон и Путин сидели на противоположных концах четырехметрового стола.



Об этом сообщает Reuters.

Два источника сообщили агентству Reuters, что у Макрона был выбор: либо он соглашается на российский ПЦР-тест и тогда ему разрешат сблизиться с Путиным, либо он отказывается и тогда ему придется держаться от Путина на дистанции.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Французы не захотели, чтобы Макрона тестировали российские медики, хотя они понимали, что тогда никаких рукопожатий не будет и президенты будут сидеть на большом расстоянии друг от друга.

«Мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента», – сказал один из источников Reuters.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что он отказался пройти российский ПЦР-тест. Вместо этого он сделал французский ПЦР-тест перед отлетом. Тест на антигены ему сделал уже в России его личный врач. Но в Кремле это не приняли во внимание.

«Русские сказали нам, что Путину нужно находиться в строгой изоляции», – сказал второй источник.

Как отмечает агентство, через три дня после встречи с Макроном Путин принял президента Казахстана. Они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим столиком.

Ранее Власти писали, что длинный стол на переговорах Путина с Макроном стал героем мемов и фотожаб.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Владимир Путин, стол, Эммануэль Макрон