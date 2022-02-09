НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:58 12 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ высылает своих дипломатов из Украины

В МИД РФ собирается выслать часть своих дипломатов из загранучреждений в Украине.

В чем заключается оптимизация не сообщается

Об этом утром в субботу, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное


По ее словам, высылка дипломатов связана не с эвакуацией, а «оптимизацией штатного расписания». Однако покинут страну дипломаты, в том числе из-за «возможный провокаций».

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

В посольстве РФ в Киеве российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины, — сообщили в «ТАСС». Однако также сообщили об «оптимизации штатного расписания». В чем заключается оптимизация не сообщается.

Как сообщали Власти, правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дипломаты, рф, высылка, посольтво
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.02.2022 15:13
Эстония заявила о готовности принять беженцев из Украины в случае вторжения России
ТОР
30.10.2021 12:51
США отправит домой 55 российских дипломатов
ТОР
12.12.2019 14:16
Германия не согласна с высылкой своих дипломатов из России
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Президент Туркменистана готов расстаться с властью

10:24 Мир

NASA забило тревогу из-за планов SpaceX запустить тысячи интернет-спутников Starlink

01:28 Мир

Путина застигли врасплох: нагнетание о российском вторжении было хитрым планом США, – CNN

18:45 Мир

Не доехали до Киева: колонна российских танков застряла в грязи под Ростовом. Видео

18:06 Мир

СБУ зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських «тітушок» для провокацій у РФ

10:51 Украина

Россия сняла блокаду Азовского моря: надавила Великобритания

07:21 Украина

Американец продал гифку мусорного бака за колоссальные 250 тысяч $

02:02 Мир

Астроном-любитель снял на видео ракету Илона Маска, которая в марте столкнется с Луной

01:42 Мир

Американская пара нашла в подвале чемоданы, набитые деньгами

23:40 Мир

В США священник 20 лет неправильно крестил детей: все обряды признаны недействительными

22:39 Мир

Умерла жена старшего сына Геннадия Кернеса

19:41 Украина

Новости | NetGameSlots.com