РФ высылает своих дипломатов из Украины

В МИД РФ собирается выслать часть своих дипломатов из загранучреждений в Украине.

В чем заключается оптимизация не сообщается



Об этом утром в субботу, 12 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, высылка дипломатов связана не с эвакуацией, а «оптимизацией штатного расписания». Однако покинут страну дипломаты, в том числе из-за «возможный провокаций».

«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства в субботу.

В посольстве РФ в Киеве российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины, — сообщили в «ТАСС». Однако также сообщили об «оптимизации штатного расписания». В чем заключается оптимизация не сообщается.

Как сообщали Власти, правительства 16 стран призвали своих граждан покинуть Украину.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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