После четырех недель роста: заболеваемость COVID-19 в Украине пошла на спад

В Украине начала стабилизироваться ситуация с коронавирусом.

Снижение недельного количества новых случаев заболевания было зафиксировано в девяти регионах страны



Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 14 февраля.

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Минздрав отмечает тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине. За последний месяц количество заболевших впервые уменьшилось до такого уровня, что это позволяет делать выводы об скором окончании последней волны коронавируса.

«После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине, начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад», — сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что за прошлую неделю в Украине было зафиксировано 235 256 случаев коронавируса, что на 7600 случаев меньше, чем неделей ранее.

«В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы», — отметил Ляшко.

По словам Ляшко, снижение недельного количества новых случаев заболевания было зафиксировано в девяти регионах страны. Среди них самые лучшие показатели в Винницкой (- 38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях.

«При этом снижение недельной заболеваемости в Ивано-Франковской области наблюдается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода», — подчеркнул глава Минздрава.

Тем не менее в столице и некоторых областях наблюдался рост новых случаев заболевания – в Киеве (+51%), в Запорожской области (+50%). Стоит отметить, что несмотря на высокий прирост заболевших в Запорожской области, этот показатель значительно меньше, чем неделей ранее (+109%).

«По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась в три раза по сравнению с Дельта-волной, и вдвое, по сравнению со средним значением в 2020 году», — резюмировал Ляшко.

Как сообщали Власти, Украина вышла на пик заболеваемости COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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