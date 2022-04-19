Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

На больницу, расположенную в районе предприятия “Азовсталь” в Мариуполе, российские военные сбросили мощную бомбу.

Об этом сообщил бизнесмен Сергей Тарута.

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«По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети. В уцелевшей части больницы были раненные защитники и прятались мариупольцы с детьми», – написал Тарута.

Также Тарута напомнил, что накануне СБУ выложила перехваченный разговор одного из российских орков, в котором говорилось, что на «Азовсталь» будут сбрасывать трехтонные бомбы.

Очевидцы подтверждают мощный взрыв в Мариуполе, который было слышно за 100 км от города.