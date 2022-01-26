Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине

Немецкий Бундестаг после часовых дебатов одобрил поставки тяжелого вооружения Украине для защиты от вторжения РФ.

Такое решение поддержало 586 депутатов



Об этом сообщает Spiegel.

Большинство депутатов Бундестага одобрило поставки тяжелого вооружения в Украину. Такое решение поддержало 586 депутатов, 100 проголосовало против, еще семь воздержались.

Большинство поддержавший такое решение – партии правящей коалиции Германии и блок ХДС/ХСС.

Одобренный документ предусматривает поставки Украине эффективного, в том числе тяжелого оружия немецкого производства. Поставки вооружения будут осуществляться в тесном обмене мнениями с партнерами НАТО.

Как ранее сообщали Власти: американские гаубицы М777 уже в Украине.

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