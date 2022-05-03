Хотели забрать часть территории: Венгрия знала о готовящемся нападении на Украину

Президент РФ Владимир Путин предупредил руководство Венгрии о нападении на Украину, и Будапешт рассчитывал забрать себе часть территории.

По словам Данилова, Путин предупредил Орбана о вторжении в Украину



Об этом в эфире национального телемарафона UA разом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он подчеркнул, что Венгрия «была предупреждена заранее Путиным о том, что будут нападения на нашу страну».

«Вы видели ее позицию. Но она почему-то считала, что сможет забрать часть своей территории. Этого не будет никогда. Победа будет обязательно за нами. А эта страна, которая так себя вела… Ну, посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны», – сказал Данилов.

Тэги: Венгрия, Алексей Данилов