Главная » Мир » Политика
10:02 03 Мая 2022 39 Комментарии
Хотели забрать часть территории: Венгрия знала о готовящемся нападении на Украину
Президент РФ Владимир Путин предупредил руководство Венгрии о нападении на Украину, и Будапешт рассчитывал забрать себе часть территории.
По словам Данилова, Путин предупредил Орбана о вторжении в Украину
Об этом в эфире национального телемарафона UA разом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Он подчеркнул, что Венгрия «была предупреждена заранее Путиным о том, что будут нападения на нашу страну».
«Вы видели ее позицию. Но она почему-то считала, что сможет забрать часть своей территории. Этого не будет никогда. Победа будет обязательно за нами. А эта страна, которая так себя вела… Ну, посмотрим еще, какие последствия будут по итогам этой войны для этой страны», – сказал Данилов.
Тэги: Венгрия, Алексей Данилов
Loading...
Новости по теме
ТОРВенгрия объяснила отказ поддерживать эмбарго на российскую нефть
03.05.2022 10:24
ТОРПока НАТО будет защищать только свои грузы с оружием в Украине
12.03.2022 23:38
ТОРНа всей территории Украины вводят чрезвычайное положение
23.02.2022 12:09