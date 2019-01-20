Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

Кроме этих металлов там обнаружена половина таблицы Менделеева.

Драгоценные металлы - редкость за пределами Солнечной системы



Американские астрономы открыли далекую звезду HD 222925, на которой удалось идентифицировать 65 элементов таблицы Менделеева. Это рекорд для объектов за пределами Солнечной системы, пишет SciTechDaily.

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Большинство обнаруженных веществ находятся в нижней части таблицы. Среди них есть золото, серебро и другие металлы. Некоторые из них — очень редкие.

HD 222925 находится в районе южного созвездия Тукан. На звезде усиленно идет r-процесс — быстрый захват нейтронов. Именно это и позволяет ей создавать тяжелые металлы.

Во Вселенной мало астрофизических объектов с такими характеристиками, поэтому золото в звездах находят редко.

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Тэги: таблица Менделеева, созвездия Тукан