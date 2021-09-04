Посольство США в Киеве вновь открылось: дипломаты подняли флаг

Посольство США в Киеве вновь открылось после закрытия в начале войны почти три месяца назад.

У посольства США в Киеве впервые с начала войны подняли американский флаг



О возобновлении работы американские дипломаты сообщили на странице посольства в Facebook.

Сотрудники подняли звездно-полосатый флаг на флагшток возле посольства на церемонии в четверг утром.

Американские дипломаты покинули столицу Украину 14 февраля, за 10 дней до вторжения. Работа посольства была организована во Львове. После начала широкомасштабной войны на какое-то время дипломаты выехали в Польшу, однако часть работников посольства приезжала во Львов, чтобы решать неотложные задачи.

Решение о возвращении в Киев было принято после отступления российских войск от города. В апреле и мае в Киев вернулись дипломаты ряда стран, которые ранее покинули столицу Украины.

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