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11:54 29 Мая 2022 6 Комментарии
Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие
Утром 29 мая российские военные обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие.
Оккупанты обстреляли Николаев
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
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«Утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия”, – написал он.
Также Сенкевич добавил, что предварительно, к сожалению, есть пострадавшие.
Тэги: Николаев
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