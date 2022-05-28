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Главная » Украина » Происшествия
11:54 29 Мая 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

Утром 29 мая российские военные обстреляли жилой квартал Николаева, есть пострадавшие.

Оккупанты обстреляли Николаев

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

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«Утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия”, – написал он.

Также Сенкевич добавил, что предварительно, к сожалению, есть пострадавшие.

Тэги: Николаев
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