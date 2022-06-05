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17:10 08 Июня 2022 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

В США экспериментальный препарат от рака показал 100% эффективность

В США экспериментальный препарат для лечения рака показал 100%-ю эффективность в ходе испытаний на 14 добровольцах с диагнозом рак прямой кишки.

Впервые в истории лечения рака препарат показал 100% эффективность

Об этом сказано в статье, опубликованной на учном журнале New England Journal of Medicine.

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“Ни одному пациенту не требовалась химиотерапия, облучение или хирургическое вмешательство. Не было никаких событий 3 или 4 класса. Рецидивов заболевания не наблюдалось… хотя для установления долговечности этого лечения, безусловно, требуется более длительное наблюдение”, – сказал доктор  Андреа Черчек, один из руководителй проекта.

По мнению экспертов, высказанному в статье, таких результатов добились впервые в истории лечения рака.

«Я думаю, что все в этом зале согласятся с тем, что результаты клинически значимы. 100% клинический полный ответ является беспрецедентным при раке прямой кишки, и потенциал для снижения заболеваемости путем устранения тазового излучения и хирургии для наших пациентов огромен», – сказала приглашенный эксперт Кимми Нг, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, доцент медицины в Гарвардской медицинской школе.

Тэги: США, лечение рака

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