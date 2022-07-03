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18:47 05 Июля 2022 101 Комментарии
В Москве молния ударила в Останкинскую башню. Видео
В Москве во время грозы разряд молнии ударил в Останкинскую телебашню.
Молния ударила в верхнюю часть башни
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Момент удара попал на видео. Видно, что молния ударила в верхнюю часть Останкинской башни, а затем переместилась в сторону жилых домов.
О возможных повреждениях техники и помещений официальных сообщений пока нет.
Во вторник, 5 июля, в столице РФ бушевал дождь с грозой и сильным ветром.
Тэги: Россия, Москва
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