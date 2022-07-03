В Москве молния ударила в Останкинскую башню. Видео

В Москве во время грозы разряд молнии ударил в Останкинскую телебашню.

Молния ударила в верхнюю часть башни



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Момент удара попал на видео. Видно, что молния ударила в верхнюю часть Останкинской башни, а затем переместилась в сторону жилых домов.

О возможных повреждениях техники и помещений официальных сообщений пока нет.

Во вторник, 5 июля, в столице РФ бушевал дождь с грозой и сильным ветром.

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