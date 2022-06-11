ВСУ ударили по скоплению оккупантов и их складам на Херсонщине

Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и составы противника, как Николаевской, так и Херсонской областей.

Украинская авиация нанесла удары по противнику



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов, танк Т-62, 2 минометные комплексы 120-го калибра «Сани», 2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники.

Кроме того, уничтожены 3 склада боеприпасов на Николаевщине и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

Тэги: Николаев, херсон