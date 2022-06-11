Главная » Украина » Общество
08:16 07 Июля 2022 102 Комментарии
ВСУ ударили по скоплению оккупантов и их складам на Херсонщине
Украинские ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и составы противника, как Николаевской, так и Херсонской областей.
Украинская авиация нанесла удары по противнику
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов, танк Т-62, 2 минометные комплексы 120-го калибра «Сани», 2 единицы бронированной и 4 автомобильной техники.
Кроме того, уничтожены 3 склада боеприпасов на Николаевщине и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.
Тэги: Николаев, херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРУ России есть возможность атаковать Запорожье и Николаев, – Ким
09.06.2022 08:52