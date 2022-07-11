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15:42 11 Июля 2022 Просмотров 707   КомментариевКомментарии

Под Херсоном прогремел мощный взрыв: горит склад и база оккупантов

В районе Чернобаевки в Херсонской области днем 11 июля прогремел сильный взрыв, после чего в небо поднялся столб густого дыма.

Под Херсоном горит очередной склад оккупантов

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и очевидцы в соцсетях и пабликах.

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Люди говорят, что взрыв был такой силы, что в домах зашатались стены.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, горит еще один склад оккупантов и зона размещения русских войск.

Также происходит детонация боекомплекта.

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