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15:42 11 Июля 2022 707 Комментарии
Под Херсоном прогремел мощный взрыв: горит склад и база оккупантов
В районе Чернобаевки в Херсонской области днем 11 июля прогремел сильный взрыв, после чего в небо поднялся столб густого дыма.
Под Херсоном горит очередной склад оккупантов
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и очевидцы в соцсетях и пабликах.
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Люди говорят, что взрыв был такой силы, что в домах зашатались стены.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, горит еще один склад оккупантов и зона размещения русских войск.
Также происходит детонация боекомплекта.
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