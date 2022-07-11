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Главная » Украина » Общество
17:23 11 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За последние дни на Херсонщине уничтожены с командными пунктами четыре полковника и генерал

За прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше.

Пункты управления и склады стали самыми опасными местами на войне в Украине

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

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Информация о погибших и раненых еще уточняется, но уже известно о гибели пяти высших офицеров из руководящего состава ВС РФ.

В частности речь идет о:

  • начальнике штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майоре Насбулине;

  • командире 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград)  полковнике Горобце;

  • начальнике штаба-первом заместителе командира 20 мсд полковнике Кенсе;

  • начальнике оперативного отделения штаба 20 мсд подполковнике Ковале;

  • начальнике артиллерии 20 мсд подполковнике Гордееве.

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