За последние дни на Херсонщине уничтожены с командными пунктами четыре полковника и генерал

За прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше.

Пункты управления и склады стали самыми опасными местами на войне в Украине



Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

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Информация о погибших и раненых еще уточняется, но уже известно о гибели пяти высших офицеров из руководящего состава ВС РФ.

В частности речь идет о: