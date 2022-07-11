За последние дни на Херсонщине уничтожены с командными пунктами четыре полковника и генерал
За прошедшие несколько дней в результате артиллерийских ударов в Херсонской области было уничтожено более 4 складов и 3 пунктов управления уровня дивизии и выше.
Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.
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Информация о погибших и раненых еще уточняется, но уже известно о гибели пяти высших офицеров из руководящего состава ВС РФ.
В частности речь идет о:
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начальнике штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майоре Насбулине;
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командире 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковнике Горобце;
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начальнике штаба-первом заместителе командира 20 мсд полковнике Кенсе;
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начальнике оперативного отделения штаба 20 мсд подполковнике Ковале;
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начальнике артиллерии 20 мсд подполковнике Гордееве.