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Главная » Україна » Інциденти
10:01 13 Июля 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Через нестачу боєприпасів на Донбасі окупанти активізували ДРГ

Через нестачу боєприпасів, зумовлену роботою нашої нової далекобійної зброї, окупанти на Донбасі активізували роботу ДРГ, які намагаються шукати слабкі місця в обороні ЗСУ.

На Донбасі активізувалися російські ДРГ

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він також зазначив, що навіть попри це російська армія не припиняє обстрілів.

Гайдай нагадав, що нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську. Сьогодні вночі в промзоні Луганська теж було неспокійно.

Росіяни тиснуть не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку.

За словами голови ОВА, до тих населених пунктів Луганщини, які Україна ще тримає, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення.

Крім того, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

Загалом за добу завдано чотири ракетних та два авіаційних удари.

Артилерія окупантів теж не припиняє руйнування цих та прилеглих населених пунктів.

12 липня росіяни 13 разів застосовували цей вид зброї у бік мирних помешкань.

Тэги: Донецк, Луганск, Сергей Гайдай, Луганськ, Сергій Гайдай, Донецьк
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