Путін змінив тактику у війні з Україною

Президент Росії Володимир Путін знову змінює тактику і замість завдання ударів по військових об’єктах поблизу лінії фронту перейшов на дальні теракти за сотні кілометрів від поля бою.

Путін знов змінює тактику



Про це пише німецьке видання Bild.

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Видання зазначило, що Україна щодня використовує високоточні західні озброєння великої дальності для знищення російських передових підрозділів, а також складів боєприпасів та командних пунктів далеко за лінією фронту.

За словами численних російських пропагандистів Слов’янськ та Краматорськ мали впасти протягом кількох днів. Але жоден з них так і не не захопили. Оборона України тримається, а російська армія зазнає поразки.

Тож Кремль, схоже, націлився на промисловість та військову інфраструктуру країни, але успіхам завадила неточність зброї.

Радянська зброя вчиняє криваві лазні серед мирних жителів, замість точних попадань у військові об’єкти. Після нападу на Вінницю, у п’ятницю російські крилаті ракети атакували місто Миколаїв.

Нова тактика Путіна здається очевидною: посіяти страх та жах в українських містах і тим самим зламати волю українців до боротьби.

Тэги: Владимир Путин, Володимир Путін