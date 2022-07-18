Лучшая бюджетная видеокарта для начального FullHD

В недорогом сегменте видеокарт наконец образовалась серьезная конкуренция между решениями от AMD, Intel и NVIDIA. Именно сейчас пришло время определить лучшую видеокарту за свои деньги для базовой работы и развлечений в 1080p

Последние полгода производители графических процессоров то и дело, что занимаются борьбой за бюджетный потребительский сегмент, в котором образовался очень большой спрос. Видеокарта начального класса наконец перестала быть роскошью, ведь высокая конкуренция новых и старых моделей, а также ряд других факторов существенно снизили реальные цены на комплектующие, а не требовательные геймеры наконец получили возможность обновления с решений 5-7 летней давности. Но какая из новинок от AMD, NVIDIA, а может даже Intel стала наиболее привлекательной за свою стоимость? Какую купить видеокарту летом 2022 года и сэкономить бюджет игровой сборки для гейминга в разрешении FullHD?

Конкуренция

Кризис дефицита полупроводниковой продукции наконец-то отступил, а это значит, что производители GPU больше не скованы в производстве доступных видеокарт на базе урезанных версий более старших процессоров или совершенно новых платформ текущего и прошлого поколений. Первой за бюджетный рынок взялась компания AMD, выпустив сразу несколько новинок:

Radeon RX 6500 XT;

Radeon RX 6400;

Radeon RX 6650 XT.

Основной конкурент в лице компании NVIDIA не настолько ориентирован на бюджетные игровые модели, однако все равно были анонсированы доступные видеокарты:

GeForce RTX 3050;

GeForce GTX 1630.

Компания Intel еще в прошлом году анонсировала релиз своих дискретных видеокарт в рамках семейства Intel Arc, однако он был перенесен на неопределенное время, хотя ключевым преимуществом Intel должна была стать низкая цена и производительность средне-бюджетного уровня. На данный момент в официальной рознице начинает появляться первая недорогая видеокарта Intel Arc A380, тогда как решения от NVIDIA и AMD уже давно в наличии в интернет-магазине LuckyLink.

Лучшая видеокарта цена/качество

Выбор лучшей дешевой видеокарты начнем с конца, вычитая модели, которые далеки от оптимального сочетания цены и производительности. Видеокарта A380 от Intel демонстрирует недостаточную производительность для новых компьютеров 2022 года: она отстает даже от Radeon RX 6400, обладая более вместительным 6 ГБ буфером GDDR6 памяти, 96-битной шиной и энергопотреблением до 87 Вт. Официальные тесты говорят об обратном, поэтому проблемы можно списать на сырость драйверов. Кроме этого, видеокарты Intel характеризуются плохой совместимостью с процессорами Ryzen и отсутствием поддержки более старых процессоров Intel Core предыдущих поколений.

Обе видеокарты NVIDIA 2022 года выпуска разочаровывают пользователей уже на момент знакомства: старшая RTX 3050 все еще стоит больших денег, а GTX 1630 вовсе построена на архитектуре Turing, находясь на уровне легенды минувших лет – GTX 1050.

Так какая видеокарта побеждает в номинации лучшее соотношение цена/качество летом 2022 года? Ответ один – RX 6500 XT.

Преимущества RX 6500 XT:

низкое энергопотребление;

компактная (ITX) и тихая система охлаждения;

оптимальная производительность для начального FullHD;

небольшое превосходство над GTX 1060;

низкая цена от 7 488 грн;

расширенная поддержка драйверами

поддержка шины PCI-Express 4.0;

возможность разгона;

поддержка VR.

Недостатки RX 6500 XT: