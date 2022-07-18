Путін визнав крах високотехнологічних проектів Росії

Жоден із проектів з розвитку високих технологій Росії не досяг цілей, а доступ до західного ринку практично закритий через війну та санкції.

Путін також назвав «скромними» результати роботи «Ростеху»



Як повідомило Інтерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Він зазначив, що 5 із 13 напрямків не реалізуються, за іншими — не реалізовано щонайменше 20 відсотків цільових показників. До кінця року цих показників не буде досягнуто.

Путін також назвав «скромними» результати роботи «Ростеху» — найбільшої промислової держкорпорації, яка об’єднала майже тисячу наукових та промислових підприємств у галузях від фармацевтики та авіабудування до мобільного зв’язку та мікроелектроніки.

Компанія провалила розвиток мереж 5G, розробку вітчизняних томографів та біороботів для лікування раку.

Тэги: Россия, Росія