Путін визнав крах високотехнологічних проектів Росії
Жоден із проектів з розвитку високих технологій Росії не досяг цілей, а доступ до західного ринку практично закритий через війну та санкції.
Як повідомило Інтерфакс, про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні ради зі стратегічного розвитку та нацпроектів.
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Він зазначив, що 5 із 13 напрямків не реалізуються, за іншими — не реалізовано щонайменше 20 відсотків цільових показників. До кінця року цих показників не буде досягнуто.
Путін також назвав «скромними» результати роботи «Ростеху» — найбільшої промислової держкорпорації, яка об’єднала майже тисячу наукових та промислових підприємств у галузях від фармацевтики та авіабудування до мобільного зв’язку та мікроелектроніки.
Компанія провалила розвиток мереж 5G, розробку вітчизняних томографів та біороботів для лікування раку.