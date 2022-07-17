В Енергодарі на території Запорізької АЕС загадково знищено та поранено окупантів
В Енергодарі на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої знищено і поранено певну кількість російських військових.
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
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За його словами, поки невідомо що саме трапилося. Але в другій половині дня 18 липня до міської лікарні терміново були доправлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані – в реанімацію.
Також є і загиблі, але назвати іх точну кількість наразі неможливо.
“Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили”, – розповів Орлов.