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Главная » Україна » Інциденти
10:54 19 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Енергодарі на території Запорізької АЕС загадково знищено та поранено окупантів

В Енергодарі на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої знищено і поранено певну кількість російських військових.

На ЗАЕС у окупантів паніка

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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За його словами, поки невідомо що саме трапилося. Але в другій половині дня 18 липня до міської лікарні терміново були доправлені 9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі  госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані – в реанімацію.

Також є і загиблі, але назвати іх точну кількість наразі неможливо.

“Зараз можемо додати тільки, що орки перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили”, – розповів Орлов.

Тэги: Запорожье, энергодар, Запоріжжя, Енергодар
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