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Главная » Світ » Політика
15:17 19 Июля 2022 Просмотров 260   КомментариевКомментарии

Євросоюз виведе з-під санкцій частину активів російських банків

ЄС може дозволити російським банкам, які потрапили під санкції, розморозити кошти, які необхідні для торгівлі продуктами харчування та добривами.

ЄС частково послабить банківські санкції для Росії

Про це повідомляє Reuters.

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За даними агентства, йдеться про частину активів ВТБ, Совкомбанка, ВЭБ.РФ «Открытия», Промсвязьбанка, банка «Россия», Новикомбанка і Сбербанка.

Цей крок відбувається на тлі критики з боку африканських лідерів щодо негативного впливу санкцій на торгівлю продовольством.

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