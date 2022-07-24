Звільнення Херсонщини вже скоро: названо термін

Переломний момент у битві за Херсонщину вже настав, тож до вересня область точно буде звільнена.

ЗСУ вже пристрілюються по окупантам наХерсонщині



Про це заявив в ефірі одного з телеканалів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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«Можна сказати, що на полі бою стався перелом. Ми бачимо, що Збройні Сили України переважають у своїх останніх бойових діях. Можна сказати, що ми переходимо від оборонних дій до контрнаступальних», – зазначив Хлань.

Він додав, що стратегічні кроки, які були зроблені по Антонівському та Дар’ївському мостах, а також зі знищення боєприпасів, командних пунктів та техніки у тилу ворога – це лише підготовча робота.

Зараз справа за потужними і точними артилерійськими ударами по лінії фронту, після чого треба буде лише зачистити окупантів на зайнятих ними позиціях.

За словами спікера ОВА, окупанти розуміють, що перелом настав, тому почали поспіхом видавати пропагандистські укази. Зокрема щодо підготовки до проведення «референдуму».

«Напевно, окупанти почали готувати нові цілі для HIMARS, я так розумію. Тому що якраз ось ці центри виборчкомів будуть новими цілями з тими зрадниками, які погодяться там працювати», — повідомив Хлань.

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