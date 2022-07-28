В Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи військових через Дніпро

В Херсоні окупанти викрали пасажирський теплохід для організації переправи через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Окупанти викрали теплохід



Про це повідомила поліція Херсонської області.

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Правоохоронці уточнили, що річне судно було пришвартоване на Карантинному острові.

«Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту», – сказано в повідомленні.

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