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06:12 29 Июля 2022 0 Комментарии
В Херсоні окупанти викрали теплохід для переправи військових через Дніпро
В Херсоні окупанти викрали пасажирський теплохід для організації переправи через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
Окупанти викрали теплохід
Про це повідомила поліція Херсонської області.
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Правоохоронці уточнили, що річне судно було пришвартоване на Карантинному острові.
«Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту», – сказано в повідомленні.
Тэги: херсон
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