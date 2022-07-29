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07:11 29 Июля 2022 196 Комментарии
На півдні ЗСУ знищили чотири ворожих склади та купу техніки
За минулу добу ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
ЗСУ знищили чотири ворожих склади
Про це повідомили в Оперативному командувані «Південь».
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Крім того, ліквідовано 36 окупантів, три танки, три гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1″, чотири одиниці броньованої та сім – автомобільної техніки.
Українська авіація завдала сім ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – чотири, по зосередженню ворожої сили та техніки – три.
Тэги: херсон
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