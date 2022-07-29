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07:11 29 Июля 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

На півдні ЗСУ знищили чотири ворожих склади та купу техніки

За минулу добу ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили чотири ворожих склади

Про це повідомили в Оперативному командувані «Південь».

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Крім того, ліквідовано 36 окупантів, три танки, три  гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1″, чотири  одиниці броньованої та сім – автомобільної техніки.

Українська авіація завдала сім ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – чотири, по зосередженню ворожої сили та техніки – три.

Тэги: херсон
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