На півдні ЗСУ знищили чотири ворожих склади та купу техніки

За минулу добу ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили чотири ворожих склади



Про це повідомили в Оперативному командувані «Південь».

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Крім того, ліквідовано 36 окупантів, три танки, три гаубиці «Мста-Б», радіолокаційну станцію «Зоопарк-1″, чотири одиниці броньованої та сім – автомобільної техніки.

Українська авіація завдала сім ударів по ворогу, із них по опорних пунктах – чотири, по зосередженню ворожої сили та техніки – три.

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