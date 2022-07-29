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Главная » Україна » Суспільство
11:06 29 Июля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Росія стягує війська на південь та готує потужний наступ на Миколаїв та Кривий Ріг – експерт

Перекидання російських військ на південний напрямок свідчать не про перехід армії РФ до глибокої оборони, а про підготовку потужних наступальних операцій або на Миколаїв та Одесу, або на Кривий Ріг та Запоріжжя.

Росія масовано перекидає наступальні частини на південь України

Таку думку висловив координатор «Інформнапалму» та «Інформаційного опору» Костянтин Машовець.

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Він вважає, що Росія веде масштабне перекидання військ на південь України. Крім боєприпасів, йдуть постачання танків на північний захід Херсонської області (тобто там, де ЗСУ захопили плацдарм на березі Інгульця).

Танки – наступальне озброєння. Також у Криму формуються диверсійно-розвідувальні частини у кількості 32 груп. Вони, а також десантники перекидаються не лише на кордон із Миколаївською, а й із Дніпропетровською областю (Криворізький район).

Зокрема, до перекидання готують 106 тульську дивізію ВДВ, чиї офіцери вже прибули на рекогносцировку в південну зону «спецоперації».

Усього на Південнобузькому напрямку сконцентровано 14-15 десантних батальйонно-тактичних груп загальною чисельністю до 8500 осіб. Планується наростити їхнє угруповання до 11 тисяч.

Лише за останній тиждень з Маріуполя до Нової Каховки перекинули до шести БТГ, які здебільшого складаються з десантних військ.

З Мелітополя до Херсона перекидаються війська для наведення понтонних переправ. На місці вже дві інженерно-саперні тактичні групи для форсування Південного Бугу, вважає Машовець.

Йде посилене формування нових артилерійських дивізіонів (наприклад, привезли до 16 одиниць великокаліберних 207-міліметрових «Піонів»). А також за новим принципом формуються склади боєприпасів – їх стали сильніше розосереджувати.

Машовець перераховує й інші чинники, з яких він робить висновок, що угруповання РФ не оборонне, а наступальне. І в неї два вектори руху – або на Миколаїв (далі на Одесу та Придністров’є), або на Кривій Ріг (далі на Запоріжжя та Дніпро).

На думку експерта, південь і буде направленням головного удару росіян, на решті дільниць, включаючи Донбас, вони перейдуть до «активної оборони» (що не виключатиме локальних наступів).

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