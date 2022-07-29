Росія заманює до країни іноземців рекламним роликом, до якого потрапила українська “відьма”

У РФ презентували рекламний ролик для іноземців із запрошенням переїхати до Росії з кадрами українського кліпу, в якому обіцяють росіянам смерть.

Українська "відьма" раптом стала російською "гарною жінкою"



Дешевий газ, гарні жінки, горілка, християнство — так виглядає реклама Росії для іноземців. Наприкінці звучить заклик не відкладати та переїжджати до країни, бо «зима близько».

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Цікаво, що як приклад «гарних жінок» у ролику показали кадри української моделі, яка знялася у кліпі «Вражі» співачки Енджі Крейда.

Ця пісня вже закріпилася в умовному списку головних пісень війни, яку Росія розв’язала проти України.

Слова пісні – це вірш поетеси Людмили Горової “Враже“, який було опубліковано у 22 квітня. Він написаний у формі заклинання відьми проти ворогів. Слова дуже швидко стали вірусними. Його зачитували вголос, поклали на музику та переклали іншими мовами.

“Скільки зробиш, враже, кроків по Вкраїні – стільки твого ляже роду в домовині”, – зокрема сказано в пісні.

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Повний текст вірша “Враже”:

Сію тобі в очі,

Сію проти ночі.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки в святу землю

Впало зерен жита —

Стільки разів буде

Тебе, враже вбито.

Скільки, враже, півень

Вночі кукуріка —

Стільки днів у тебе

Доживати віка.

Богові – Боже.

Ворогу — Вороже.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки зробиш, враже,

Кроків по Вкраїні -

Стільки твого ляже

Роду в домовині.

Стане на півсвіту

Чорного пристріту,

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Писанку розпишу,

Люльку заколишу,

Матір твою, враже,

Без дітей залишу,

Батька твого, враже,

Смертю заспокою,

Жінку твою, враже,

Висушу ганьбою.

Богові Боже

Ворогу — вороже

Буде тобі, враже,

Так як Відьма скаже.

Як просію горе

Крізь дрібненьке сито —

Станеш ти про пекло

Господа просити.

Та не буде, враже,

Смерть твоя легкою.

Та й у смерті, враже,

Не знайдеш спокою.

Слово моє липке,

Слово моє кріпке,

Буде тобі, враже,

Так, як мати скаже,

Буде тобі, враже,

Як дружина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дівчина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дитина скаже,

Буде тобі, враже,

Так. Як.

Відьма. Скаже.