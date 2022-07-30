Окупанти на Донбасі атакували позиції ЗСУ з трьох напрямків: бої тривають

На Донбасі російські військові штурмував позициії ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

ЗСУ дають гідну відсіч загарбникам



Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати в районах Пісків та Авдіївки, але безуспішно. Біля Красногорівки бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мали та відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають.