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11:48 30 Июля 2022 Просмотров 597   КомментариевКомментарии

ЗСУ видовищно знищили великий склад росіян під Запоріжжям. Відео

У ніч проти 29 липня, а потім і вдень 30 липня українські артилеристи за допомогою гаубиць М777 (“три сокири”) ліквідували склад боєприпасів окупантів у Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області.

У Кам'янці-Дніпровській було яскраво і гучно

Про це повідомив Telegram-канал “Гнилая черешня”.

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Склад було розташовано на території колишнього елеватора.

Зазначається, що вчергове росіяни зберігали снаряди разом із пально-мастильними матеріалами. Тому було не лише гучно, a й видовищно.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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