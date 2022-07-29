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11:48 30 Июля 2022 597 Комментарии
ЗСУ видовищно знищили великий склад росіян під Запоріжжям. Відео
У ніч проти 29 липня, а потім і вдень 30 липня українські артилеристи за допомогою гаубиць М777 (“три сокири”) ліквідували склад боєприпасів окупантів у Кам’янці-Дніпровській Василівського району Запорізької області.
У Кам'янці-Дніпровській було яскраво і гучно
Про це повідомив Telegram-канал “Гнилая черешня”.
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Склад було розташовано на території колишнього елеватора.
Зазначається, що вчергове росіяни зберігали снаряди разом із пально-мастильними матеріалами. Тому було не лише гучно, a й видовищно.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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