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06:59 02 Августа 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Росія зупиняє наступ на Слов’янськ та перекидає війська на Запоріжжя

Росіяни перекидають свої війська із півночі Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України та, можливо, зупиняють Слов’янську кампанію.

Росія відводить частину військ з Донбасу

Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Представник Головного управління розвідки (ГУР) Вадим Скибіцький заявив, що російські війська вивели повітряно-десантні тактичні групи з Донецької області та перекинули підрозділи на окуповані території Херсонської області два тижні тому.

Скибицький додав, що російські війська також передислокують елементи Східного військового округу, що діють у Слов’янську, на південь України та перекидають велику кількість військ у Крим для підготовки до захисту окупованих Херсонської та/або Запорізької областей від українських контрнаступів.

Міністерство оборони Великобританії також зазначило, що російські війська, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує підкріплення, а український Генеральний штаб повідомив, що російські війська перегруповуються у цьому регіоні.

Крім того, останніми тижнями в соціальних мережах видно, як окупанти перекидають техніку та особовий склад у Запорізьку та Херсонську області.

Виведення Росією частини військ із північної частини Донецької області позбавить Слов’янськ необхідної бойової могутності, так само, як російські війська знехтували фронтами Запорізької та Херсонської областей під час наступальних операцій у Луганській області.

Виведення військ, швидше за все, створить можливість для українських сил розпочати контрнаступ по осі Ізюм, як і захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області.

Передислокація російських військ у Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі.

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