НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
15:53 09 Августа 2022 Просмотров 542   КомментариевКомментарии

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там розташований військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, що атакують ракетами південь України.

Повідомляють, що перший вибух був близько 15:00, потім ще декілька.

Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км

Пролунало біля семи вибухів

Пролунало біля семи вибухів

Перший вибух пролунав о 15:00

Перший вибух пролунав о 15:00

Новина доповнюється…

Loading...

Новости по теме

ТОР
09.08.2022 15:39
У росіян проблеми з “референдумами” через нестачу колаборантів, – Данілов
ТОР
09.08.2022 15:32
Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються
ТОР
09.08.2022 14:30
Наступ росіян на Запоріжжя: в ОВА оцінили ймовірність
blog comments powered by Disqus
В Росії прокоментували вибухи в Криму

16:12 Україна

У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

15:53 Україна

Путін визнав, що росіяни біднішають і спиваються

15:32 Світ

ЗСУ тотально нищать російську ППО: ракети HARM стали новим жахом окупантів після HIMARS

19:03 Україна

З’явилося відео Антонівського мосту після нічного удару ЗСУ

16:16 Україна

Під Москвою знайшли тіло відомого російського дипломата: схоже на самогубство

15:29 Світ

У Новій Маячці під Херсоном пролунали вибухи: у небі величезний стовп диму

12:20 Україна

Біля Каховської ГЕС ударом Himars зруйновано залізницю та автомобільну дорогу

11:07 Україна

Росія вдарила ракетами по Умані та Вінниці: всі знищені авіацією

10:50 Україна

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та греблі Каховської ГЕС. Відео

06:22 Україна

Окупанти почали наступ на Херсонщині, але невдало – Генштаб ЗСУ

19:50 Україна