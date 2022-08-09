У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі

У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи.

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Там розташований військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, що атакують ракетами південь України.

Повідомляють, що перший вибух був близько 15:00, потім ще декілька.

Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км

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