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15:53 09 Августа 2022 542 Комментарии
У Криму в Новофедорівці пролунали вибухи на військовому аеродромі
У Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи.
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Там розташований військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, що атакують ракетами південь України.
Повідомляють, що перший вибух був близько 15:00, потім ще декілька.
Від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км
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