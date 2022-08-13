Тварі, що наживаються на війні: як запорізькі чиновники і чеченські бандюки заробляли на біді українців

Внутрішній ворог не краще зовнішнього, навіть гірше. Орки самі себе обмальовують зетками та іншими свастиками, а внутрішній може носити піджак чи того гірше – паплюжити форму ЗСУ.

Саме про таких ворогів – внутрішніх – написав Telegram-канал Гнила Черешня. Далі – майже дословно.

Мова йде про людей, з яких на 171-й день війни нарешті зняли маски. Про людей, які вимагали сотні та тисячі доларів за папірець від бідолах, що збиралися виїхати на тимчасово окуповану територію. Багато хто – аби привезти ліки, продукти тощо.

Якщо ви не знали, то дорогу від Запоріжжя та до Запоріжжя протягом цих місяців курували два угрупування – одне від українських посадовців, інше – від чеченських та осетинських кураторів.

Розпочнемо з південного напрямку.

Тож, аби ускладнити виїзд на тимчасово окуповані території в напрямку Токмаку, Василівки, Мелітополю чи Херсону, посадовці Запорізької обласної цивільно-військової адміністрації (ОВЦА) вигадали бюрократичне пекло для громадян України. Колони машин стояли у черзі по кілька діб, але завітний папірець для виїзду посадовці видавали, як виявилося, лише в обмін на зелені банкноти.

Сьогодні співробітники ДБР провели більше 20 обшуків в будівлях ОВЦА, облради та інших офіційних установ. Затримані на “гарячому” при отриманні $1400 хабаря посередники. А от посадовці, які заробляли по 2 000 000 гривень на добу з бізнесу на дорозі, подалися в біга.

Немає на робочому місці заступниці голови ОВЦА Злати Некрасової. Вона, за інсайдерською інформацію, переховується на Західній Україні, намагаючись “вирішити питання” з представниками прикордонного відомства.

Коханець Некрасової, депутат облради Віктор Щербіна, як і у перший день війни, вже за кордоном.

Але це ще не все.

Про методи роботи запорізьких Боні та Клайда, тобто Некрасової та Щербіни, дізналися старі друзі Злати – чеченські бойовики. Один з них, Мурат Саідов, що перебрався з Запоріжжя після анексії Криму на півострів в якості офіційного представника Рамзана Кадирова (!), та який з 16-ти років “гуляв” зі Златою, після захоплення орками приїхав до Мелітополя у якості коменданта від окупаційної влади. Вже під час АТО Злата відпочивала у Чечні, чим хизувалася у соцмережах.

У Мелітополі Саідова з радістю зустрів кримінальник Павло Харебов на призвісько “Осетин”, який став його правою рукою у всіх питаннях – від захоплення підприємств та вивозу зерна з тимчасово окупованих територій до Криму. Пізніше Харебов під патронатом Саідова взяв під контроль дорогу на Запоріжжя, вимагаючи від виїжджаючих гроші.

Саме тому на Василівці люди чекають у черзі по 5-6 діб мордування від орків. Бо ті, хто має тисячі доларів, за декілька годин попадають з Мелітополю до Запоріжжя.

Підсумуємо.

“Вівці” з ОВЦА систематично зливали область оркам ще до початку війни. Злата сиділа на засіданні з обороноспроможності області поряд з “губернатором” від окупантів Балицьким. Втратити все не дали лише ЗСУ та патріоти Запоріжжя.

Повернувшись у місто, ці персонажі почали на сотні мільйонів гривень “пилити” бюджет, прокручуючи закупівлі за цінами у 3-5 разів вищими за реальні.

Але й цього внутрішнім ворогам здалося замало – вони почали доїти простих людей.

“Тварі, що наживаються на війні! Так, ми саме до вас звертаємося! Запам’ятайте: вам не буде життя на цій землі, поки ми пам’ятаємо Харків, Маріуполь, Бучу, Ірпінь, Гостомель, Миколаїв та Мелітополь!”, – підсумували автори матеріалу.