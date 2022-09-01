У Москві голова ради директорів «ЛУКОЙЛу» випав з вікна та загинув

Голова ради директорів нафтової компанії «ЛУКОЙЛ» Равіль Маганов загинув, впавши з вікна Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) у Москві.

Про це повідомило російське агентство Інтерфаксу з посиланням на інформоване джерело.

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«Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер», – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на місці події працюють правоохоронці.

Зазначимо, це не перша смерть топ-менеджерів енергетичних компаній:

▪️У липні в басейні під Петербургом знайшли тіло Юрія Воронова, голови фірми «Астра Шиппінг», що працює на арктичних підрядах «Газпрому».

▪️У квітні у квартирі в Москві знайшли тіла колишнього віце-президента «Газпромбанку» Владислава Аваєва, його дружини та дочки.

▪️В Іспанії знайшли тіла топ-менеджера «Новатека» Сергія Протосеню, його дружини та дочки.

▪ Під Москвою за загадкових обставин помер мільярдер Олександр Суботін, який працював раніше топ-менеджером компанії «Лукойл».