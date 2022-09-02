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Главная » Україна » Суспільство
17:21 02 Сентября 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Вперше з початку війни Росія запросила перемир’я, щоб забрати тіла загиблих

Російські війська вперше від початку широкомасштабної агресії запросили у ВСУ перемир’я, щоб забрати тіла загиблих з поля бою.

Росіяни несуть суттєві втрати

Про це повідомив спеціалізований Telegram-канал DeepState.

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«На гарячій ділянці фронту на Донбасі ворог вперше з початку повномасштабного вторгнення запросив перемир’я на кілька годин, щоб забрати трупи загиблих», – сказано в повідомленні.

Вочевидь, піти на такий крок окупантів змусили значні втрати та висока інтенсивність бойових дій.

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