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17:21 02 Сентября 2022 21 Комментарии
Вперше з початку війни Росія запросила перемир’я, щоб забрати тіла загиблих
Російські війська вперше від початку широкомасштабної агресії запросили у ВСУ перемир’я, щоб забрати тіла загиблих з поля бою.
Росіяни несуть суттєві втрати
Про це повідомив спеціалізований Telegram-канал DeepState.
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«На гарячій ділянці фронту на Донбасі ворог вперше з початку повномасштабного вторгнення запросив перемир’я на кілька годин, щоб забрати трупи загиблих», – сказано в повідомленні.
Вочевидь, піти на такий крок окупантів змусили значні втрати та висока інтенсивність бойових дій.
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