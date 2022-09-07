В Енергодарі пролунав вибух у будівлі «адміністрації»: окупанти заявили про дрон-камікадзе

В окупованому Енергодарі біля будівлі місцевої адміністрації пролунав вибух.

В Енергодарі знов було гучно



За інформацією російських ЗМІ з посиланням на місцеву владу, на дах будівлі дрон-камікадзе скинув бомбу.

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Відбувся вибух, почалося загоряння.

Окупанти повідомили, що вогонь локалізовано, постраждалих немає.

Тэги: энергодар, Енергодар