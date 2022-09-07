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Главная » Україна » Інциденти
14:32 08 Сентября 2022 Просмотров 96   КомментариевКомментарии

В Енергодарі пролунав вибух у будівлі «адміністрації»: окупанти заявили про дрон-камікадзе

В окупованому Енергодарі біля будівлі місцевої адміністрації пролунав вибух.

В Енергодарі знов було гучно

За інформацією російських ЗМІ з посиланням на місцеву владу, на дах будівлі дрон-камікадзе скинув бомбу.

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Відбувся вибух, почалося загоряння.

Окупанти повідомили, що вогонь локалізовано, постраждалих немає.

Дрон нібито впав на дах будівлі

Дрон нібито впав на дах будівлі

Кажуть, що дрон вибухнув, але показують вцілілі уламки

Кажуть, що дрон вибухнув, але показують вцілілі уламки

Тэги: энергодар, Енергодар
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