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17:23 23 Сентября 2022 22 Комментарии
На кордоні з Грузією 15-кілометрова черга російських авто. Відео
Після оголошення в Росії часткової мобілізації росіяни кинулись тікати з держави до найближчих країн, зокрема до Грузії, на кордоні з якою черга машин розтягнулась на 15 кілометрів.
У 2008 році ці ж росіяни раділи, коли російськи літаки бомбили грузинські міста
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
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За його словами, грузини пускають, але перед тим просять зірвати «Z» та георгіївські стрічки.
“Росіяни навіть не сперечаються. Одна справа підтримувати війну з дистанції від дивану до телевізора, зовсім інша надягати однострій та йти під HIMARS”, – зазначив Цаплієнко.
Тэги: Росія, Грузія
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