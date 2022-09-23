На кордоні з Грузією 15-кілометрова черга російських авто. Відео

Після оголошення в Росії часткової мобілізації росіяни кинулись тікати з держави до найближчих країн, зокрема до Грузії, на кордоні з якою черга машин розтягнулась на 15 кілометрів.

У 2008 році ці ж росіяни раділи, коли російськи літаки бомбили грузинські міста



Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, грузини пускають, але перед тим просять зірвати «Z» та георгіївські стрічки.

“Росіяни навіть не сперечаються. Одна справа підтримувати війну з дистанції від дивану до телевізора, зовсім інша надягати однострій та йти під HIMARS”, – зазначив Цаплієнко.

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Тэги: Росія, Грузія