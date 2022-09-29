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Главная » Україна » Політика
15:52 29 Сентября 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Зеленський терміново скликає РНБО

Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – написав він у Facebook.

Ймовірно, це пов’язано з анонсованою Кремлем «церемонією підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій».

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