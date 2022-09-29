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15:52 29 Сентября 2022 16 Комментарии
Зеленський терміново скликає РНБО
Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
«Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», – написав він у Facebook.
Ймовірно, це пов’язано з анонсованою Кремлем «церемонією підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій».
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