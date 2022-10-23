Шойгу та росЗМІ розганяють фейк про “брудну бомбу”: що задумали окупанти

Шойгу та росЗМІ розганяють фейк про “брудну бомбу”: що задумали окупанти

Шойгу і російські пропагандисти розганяють фейк про "брудну бомбу"

Сьогодні, 23 жовтня, практично одночасно головні російські ЗМІ - РИА Новости, Russia Today, Известия - і безліч другорядних стали поширювати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував спочатку своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, а потім главі оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, яким висловив “свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням «брудної бомби».

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За версією, що розповсюджується пропагандистською агенцією РИА Новости з посиланням на “джерела у різних країнах”, керівництву Східного гірничо-збагачувального комбінату та Київського Інституту ядерних досліджень нібито доручено виготовити «брудну бомбу». Роботи, за словами пропагандистів, «перебувають на завершальній стадії».

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, новину про «брудну бомбу» розганяють одночасно інформаційні ресурси, які контролюються як ФСБ, так і ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

Це свідчить не про ІПСО якоїсь однієї силової структури, а про операцію загального порядку.

«Не виключено, що в планах російських окупантів є якийсь терористичний акт, в якому вони спочатку звинувачуватимуть українську владу, мовляв, це вони влаштували для дискредитації Росії», – зазначив експерт.

Нагадаємо, за весь час війни росіяни неодноразово намагалася звинуватити Україну у своїх злочинах, що є примітивною методикою самовідбілювання. Своїми заявами про “підготовку провокації” з боку України окупанти фактично анонсували свої злочини.

За словами Коваленка, не виключено, що масова рефлексія російських інформаційних майданчиків може бути наслідком підготовки до якогось терористичного акту, який не залишиться поза увагою міжнародної громадськості.

Всі російські ЗМІ майже водночас заговорили про "брудну бомбу"

Всі російські ЗМІ майже водночас заговорили про "брудну бомбу"

  • 68
  • 23.10.2022 15:16
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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