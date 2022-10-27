Балаклавську ТЕС в Криму вночі атакував безпілотник
В результаті атаки дрона на ТЕС загорівся трансформатор
Окупаційна влада Криму повідомила, що на Балаклавську ТЕС, що під Севастополем, у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.
За словами «губернатора Севастополя” Михайла Развозжаєва, в результаті атаки загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.
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Развозжаєв додав, що «трансформатор пошкоджено мінімально» і постраждалих немає.
Також, за його словами, на електропостачання Севастополя і півострова цей інцидент ніяк не вплинув.
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- 27.10.2022 09:13
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