Балаклавську ТЕС в Криму вночі атакував безпілотник

В результаті атаки дрона на ТЕС загорівся трансформатор

Окупаційна влада Криму повідомила, що на Балаклавську ТЕС, що під Севастополем, у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.

За словами «губернатора Севастополя” Михайла Развозжаєва, в результаті атаки загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.

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Развозжаєв додав, що «трансформатор пошкоджено мінімально» і постраждалих немає.

Також, за його словами, на електропостачання Севастополя і півострова цей інцидент ніяк не вплинув.