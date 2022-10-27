Один народ, руська земля, подарки більшовиків: що Путін на Валдаї наговорив про Україну

Зібрали найбільш промовисті цитати кремлівського диктатора.

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Люди 8 років живуть на Донбасі під обстрілами і ми мали щось для себе вирішити. Визнати їхню незалежність і кинути напризволяще було неприйнятно. Одні вони не виживуть. Ми мали включити їх до складу Росії, але Київ продовжив би обстріл і готував нову військову операцію. Потрібно було чекати?

Головна мета «спецоперації» – допомога Донбасу. Інакше ми не змогли б довкола Донбасу з двох сторін розмістити наші збройні сили. Друге – “ЛНР” звільнено повністю, йдуть заходи, пов’язані з “ДНР”. Коли стало очевидно, що люди, які мешкають у «Новоросії», бачать своє майбутнє разом з Росією, ми не могли на це не відгукнутися. Мета була одна — допомога людям, які мешкають на Донбасі. Із цього ми й виходимо.

Руські та українці — один народ. Це історичний факт. Російська державність зародилася спочатку у Новгороді, потім у Києві. Навіть зміни у мові почали виникати у 14-15 ст. під впливом Польщі.

Створюючи Україну, більшовики наділили її споконвічно російськими територіями — віддали туди всю Малоросію, все Причорномор’я, весь Донбас. Україна складалася як штучна держава.