Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців
Окупанти посилюють угруповання на правому березі мобіками
Російські війська посилюють своє угруповання на правобережній частині Херсонської області, продовжуючи водночас так звану “евакуацію”.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Там уточнили, що на правий берег перекинули зокрема до тисячі мобілізованих військових. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.
В ході “евакуації”, що триває, значна увага окупантами приділяється вивезенню медобладнання та майна “націоналізованих” підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ.
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- 28.10.2022 07:37
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