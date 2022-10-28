Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців

Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців

Окупанти посилюють угруповання на правому березі мобіками

Російські війська посилюють своє угруповання на правобережній частині Херсонської області, продовжуючи водночас так звану “евакуацію”.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Там уточнили, що на правий берег перекинули зокрема до тисячі мобілізованих військових.  Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

В ході “евакуації”, що триває, значна увага окупантами приділяється вивезенню медобладнання та майна “націоналізованих” підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ.

  • 60
  • 28.10.2022 07:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
07:37
Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців
Світ
19:34
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Світ
18:47
Один народ, руська земля, подарки більшовиків: що Путін на Валдаї наговорив про Україну
Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, - Зеленський
Світ
17:01
Світлодіодні точкові світильники Brille
Світ
16:21
Російський розважальний канал ТНТ залишився без шоу: коміки виїхали з країни
Україна
14:38
Армія РФ може знову розпочати наступ на Київ: в Генштабі назвали напрямки
Світ
14:29
Разновидности женских кофт и их отличия
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
13:47
В окупованому Шахтарську знову потужно горить нафтобаза: місто у чорному диму
Україна
13:22
В Генштабі назвали можливі “непрості рішення” окупантів при відступі з Херсонщини
Україна
11:52
Через нічні обстріли в Україні будуть відключати світло: названо області
Світ
10:55
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі США заради взаємної вигоди
Світ
10:34
Маск прийшов до офісу Twitter з раковиною: акції компанії зняли з торгів
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25

Головне

Світ
19:34
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Світ
08:06
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Україна
07:08
За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Світ
19:14
Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів
Україна
18:40
На Херсонщині збито ворожій ударний вертоліт Ка-52
Україна
12:23
Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін
Україна
09:19
Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців
Україна
28.10.2022 07:37
ТОР
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Світ
27.10.2022 19:34
ТОР
Один народ, руська земля, подарки більшовиків: що Путін на Валдаї наговорив про Україну
Світ
27.10.2022 18:47

Популярне

ТОР
Глава “Слуги народа” Шуляк зачищает партию от защитников Украины – СМИ
26.10.2022 11:57
ТОР
Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
26.10.2022 12:56
ТОР
В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе
26.10.2022 09:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com